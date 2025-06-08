Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей
Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"». Ведомство требует взыскать с компании 37,9 млн руб.
Информация о поданном иске указана в картотеке Арбитражного суда. Подробности дела не раскрываются.
Как указано на сайте предприятия, ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"» изготавливает оборудование для горнодобывающей промышленности и гидромеханизации, спецтехнику, а также нестандартное оборудование по проекту заказчика.