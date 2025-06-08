Пермскую компанию, проигравшую спор с Генпрокуратурой, хотят обанкротить

Четверо физических лиц сообщили о намерении направить заявление в Арбитражный суд пермского края о признании несостоятельным ООО «Пармалогика». Данные об этом размещены в системе «СПАРК-Интерфакс». Свои требования они мотивируют наличием вступивших в силу судебных приказов о взыскании с компании в общей сложности 2,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Пармалогика» зарегистрировано в 2016 году. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Является крупным подрядчиком государственных структур. Компания еще в прошлом году фактически свернула свою деятельность. Выручка ее по итогам 2024 года составила 3,7 млн руб. против 234,5 млн руб. годом ранее. Чистый убыток ООО «Пармалогика» за 2024 год составил более 14,7 млн руб. В апреле этого года компания объявила о намерении запустить процесс ликвидации.

В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и ООО «Свенти» о взыскании с ООО «Пармалогика» 914 млн руб. Спор рассматривался в закрытом судебном заседании, суть требований истцов неизвестна.