Главные анонсы 9–15 июня

9 июня, понедельник

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков посетит Москву с официальным визитом. В программе переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В Москве состоится церемония награждения победителей национальной премии ТЭФИ.

10 июня, вторник

Будут объявлены имена лауреатов государственных премий России за 2024 год в области науки и технологий, литературы и искусства.

В Минске состоится товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу.

11 июня, среда

В Варшаве пройдет заседание нижней палаты парламента для голосования по вопросу доверия правительству премьера Дональда Туска.

12 июня, четверг

В РФ отмечается государственный праздник — День России. Объявлены нерабочие дни.

В Крыму состоится фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» к 100-летию «Артека».

В Якутске начинается XXV федеральный Сабантуй.

13 июня, пятница

В Китае начнется 27-й Шанхайский международный кинофестиваль.

14 июня, суббота

В Челябинске пройдет фестиваль VK Fest 2025.

В Вашингтоне пройдет военный парад, приуроченный ко дню рождения президента США Дональда Трампа, совпадающему с днем основания американской армии (1775).

15 июня, воскресенье

В Израиле глава Службы общей безопасности Ронен Бар покинет пост.

В канадском Кананаскисе пройдет саммит G7.