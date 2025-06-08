Главные анонсы 9–15 июня
Важнейшие события предстоящей недели
9 июня, понедельник
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков посетит Москву с официальным визитом. В программе переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В Москве состоится церемония награждения победителей национальной премии ТЭФИ.
10 июня, вторник
Будут объявлены имена лауреатов государственных премий России за 2024 год в области науки и технологий, литературы и искусства.
В Минске состоится товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу.
11 июня, среда
В Варшаве пройдет заседание нижней палаты парламента для голосования по вопросу доверия правительству премьера Дональда Туска.
12 июня, четверг
В РФ отмечается государственный праздник — День России. Объявлены нерабочие дни.
В Крыму состоится фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» к 100-летию «Артека».
В Якутске начинается XXV федеральный Сабантуй.
13 июня, пятница
В Китае начнется 27-й Шанхайский международный кинофестиваль.
14 июня, суббота
В Челябинске пройдет фестиваль VK Fest 2025.
В Вашингтоне пройдет военный парад, приуроченный ко дню рождения президента США Дональда Трампа, совпадающему с днем основания американской армии (1775).
15 июня, воскресенье
В Израиле глава Службы общей безопасности Ронен Бар покинет пост.
В канадском Кананаскисе пройдет саммит G7.