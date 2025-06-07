В Ессентуках неизвестные устроили пожар на озере и ломали конструкцию в парке

В общественных местах курорта Ессентуки случились два происшествия: неизвестные подожгли часть декорации к городскому празднику и пытались сломать рекламную конструкцию. Это следует из сообщений в Telegram-канале мэра города Владимира Крутникова.

По словам градоначальника, на местном озере идет подготовка к празднику. «Завозится инвентарь для оформления фотозон и большого казачьего подворья, где можно будет познакомиться с бытом станицы, которая превратилась 200 лет назад в курорт, — пишет мэр. — Но это кому-то не по душе, вкусу и, наверное, личным убеждениям. То ли для забавы, то ли для того, чтобы сделать хоть мелкую, но пакость — подожгли большой стог соломы. Хорошо, что никто не пострадал и огонь не перекинулся на другие декорации».

Второй случай вандализма произошел позже в городском парке. Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали как несколько подростков пытались сломать композицию в виде двух огромных бутылок минеральной воды. «Унести с собой конструкцию, конечно же не удалось, но испортить крепление старались усердно. Два эпизода странных необъяснимых выходок за 12 часов — это, кажется, перебор», — резюмирует Владимир Крутников.

Ефим Мартов