Четыре региона Сибири вошли в эксперимент по легализации гостевых домов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов с 1 сентября 2025-го по 31 декабря 2027 года. В общей сложности его участниками станут 18 регионов России, четыре из которых находятся в Сибирском федеральном округе, следует из указа на официальном портале опубликования правовых актов.

Речь о Республике Алтай и Алтайском крае, а также Иркутской и Кемеровской областях. В числе других участников эксперимента — Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», Крым, Дагестан, Приморский и Ставропольский края, Архангельская, Ивановская, Владимирская, Ростовская, Калининградская, Ленинградская и Херсонская области, Севастополь.

Согласно документу, 1 января 2026 года гостевые дома должны получить уникальный идентификационный номер и войти в единый реестр классифицированных средств размещения. Для присвоения необходимого статуса строение должно находиться на участке с видом разрешенного использования «индивидуальное жилое строительство», «ведение личного подсобного хозяйства» или «садоводство», принадлежать физическому лицу и не быть самовольной постройкой.

Александра Стрелкова