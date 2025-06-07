Свердловчанин силой удерживал сожительницу дома с помощью ножей, возбуждено дело

В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который силой удерживал дома свою сожительницу, угрожая кухонными ножами, сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга. По его словам, местный житель подозревается в незаконном лишении свободы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По версии следствия, сегодня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по ул. Каменская незаконно лишил свободы свою 29-летнюю сожительницу. Для этого он применил хозяйственно-бытовые ножи.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение об избиении женщины поступило в полицию рано утром. «Дверь стражам правопорядка дебошир открывать отказался, при этом он несколько раз выходил на балкон и демонстративно представлял колюще-режущий предмет к горлу своей сожительницы, с которой они живут порядка пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей»,– рассказал Валерий Горелых. Полицейским пришлось устраивать с мужчиной переговоры. Во время них пострадавшей удалось открыть дверь квартиры и сбежать. «"Кухонный боксер" попытался ее догнать, но был задержан полицейскими. Он оказал сопротивление, поэтому к нему применили спецсредства»,– прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка. По данным полиции, мужчина известен по прозвищу «Гаврик», ранее был неоднократно судим, в том числе за причастность к краже, грабежу и убийству. В последний раз был осужден в 2012 году и освободился в июне 2020 года.

По одной из версий, задержанный мог пойти на почве ревности. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные мероприятия. В дальнейшем будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.