В Ставропольском крае начальника почтового отделения обвинили в хищении денег

В Кочубеевском округе бывшему начальнику одного из территориальных отделений почтовой связи предъявили обвинение в в совершении 22 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения). Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что на протяжении 2024 года обвиняемая получала от граждан платежи за коммунальные услуги. После выдачи кассового чека о приеме денег завотделением аннулировала платеж. «В результате преступных действий начальника почтового отделения 21 гражданину причинен ущерб на сумму более 149 тыс. руб.», – уточняется в релизе краевого управления СК России.

Также здесь уверены, что обвиняемая похитила средства получателя социальной пенсии по инвалидности на сумму более 16 тыс. руб. По версии следствия, начальница делала отметку в документах о якобы получении гражданином пенсионных выплат.

По данным ведомства, похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению. Благодаря мерам, которые принял следователь СК России, причиненный гражданам ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Андреев