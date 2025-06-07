Почти сутки потребовались на ликвидацию лесного пожара на 1,72 га в Удмуртии

Почти сутки потребовались для ликвидации лесного пожара на площади 1,72 га в Воткинском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального минприроды. О возгорании стало известно благодаря системе видеомониторинга 6 июня в 14:34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Удмуртии Фото: Минприроды Удмуртии

В тушении возгорания были задействованы силы Удмуртлеса, Воткинского лесничества, национального парка Нечкино и пожарной части 41. Всего участие в ликвидации пожара приняли 27 человек и 11 единиц техники. Пожарные бригады продолжали работу в ночное время, полностью ликвидировать возгорание удалось сегодня к 13.00.