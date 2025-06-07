Следствие начало проверку после обнаружения тела пензенца около пруда
Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту обнаружения тела мужчины близ пруда в селе Сяськино Белинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.
Согласно релизу, мертвого мужчину нашли около пруда 3 июня. По предварительным сведениям, речь идет о 79-летнем местном жителе, на теле которого не выявили телесных повреждений.
Следователи изучили место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.