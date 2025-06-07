С начала 2025 года в Таганроге заменили более 3,5 км водопроводных сетей

За январь-май 2025 года в Таганроге специалисты заменили 3595 м. водопроводных сетей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, в этом году водоканал приступил к выполнению программы модернизацию сетей и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не раз отмечала, что основная проблема - высокий износ инженерных коммуникаций. Вследствие этого возникают регулярные аварийные ситуации, перебои в подаче холодной воды, изменение ее качества и другие негативные последствия», – написала глава города.

На решение этих проблем и направлена программа модернизации. Так, замена 3,5 тыс. м. водопровода включала участки на улицах Дзержинского, Восточная, Комсомольский спуск, Николаевское шоссе, а также участок Миусского водовода технической воды. Кроме того, ремонтники установили 56 задвижек и клапанов диаметром 100-400 мм, отремонтировали 28 пожарных гидрантов, выполнили ремонт 144 колодцев и камер, восстановили свыше 4 тыс. кв. м. дорожных покрытий, устранив последствия земляных работ.

По водоотведению в 2025 году работники таганрогского водоканала заменили 614 м. старых канализационных сетей диаметром 100-700 мм, отремонтировали и заменили оборудование на семи канализационно-насосных станциях, выполнили кровельные работы на одном из технических сооружений, выполнили ремонт 190 смотровых колодцев и восстановили 648 кв. м. дорожного покрытия.

Ефим Мартов