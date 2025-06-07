Минобороны сообщило об ударах РФ по нескольким предприятиям ВПК Украины

Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Невар / РИА Новости Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Согласно сводке оборонного министерства, при ударах по украинской инфраструктуре также применялись БПЛА. Поражены цеха сборки ударных беспилотников, пункты техобслуживания и ремонта военной техники, а склады боеприпасов ВСУ. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— заявили в ведомстве.

ВСУ продолжают наносить удары беспилотниками в пределах линии фронта и по территории России. По данным Минобороны, за сутки российские ПВО сбили 311 БПЛА, 140 из них — вне зона спецоперации.