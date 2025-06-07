В Новороссийске 12 июня пройдет акция «Паруса России»

В День России, 12 июня, новороссийские яхтсмены проведут патриотическую акцию «Паруса России». Мероприятие начнется в 15:00 в Цемесской бухте, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Организаторами выступают спортивная школа «Лидер» и Федерация парусного спорта Новороссийска при поддержке опытных моряков на крейсерских яхтах.

Под руководством тренеров юные спортсмены выйдут в акваторию на более чем 20 судах — спортивных яхтах, швертботах и моторных катерах, украшенных российскими флагами.

Главным событием станет уже традиционный подъем огромного триколора на крейсерской яхте.

Организаторы приглашают жителей и гостей города-героя присоединиться к празднованию и насладиться зрелищем белых парусов на фоне живописной Цемесской бухты.

Мария Удовик