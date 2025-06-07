В 2025 году в Татарстане зарегистрировано более 5 тысяч укусов клещей

По состоянию на 5 июня 2025 года в медицинские учреждения республики обратились 5 271 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 392 ребенка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Казани (1 555 случаев), Набережных Челнах (716 случаев) и Нижнекамском районе (434 случая). За отчетный период выявлено 2 случая клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита. Уровень обращаемости соответствует средним многолетним показателям.

Для профилактики инфекций проведены акарицидные обработки на площади 2 729,2 га (97,5% от запланированного объема), включая парки, скверы и территории летних лагерей. Проверка эффективности обработок на 2 242,2 га показала отсутствие клещей. Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 11 673 человека (76,9% от плана).

Влас Северин