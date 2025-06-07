На Ставрополье малый и средний бизнес получил 191 млн рублей льготных займов

С начала 2025 года компании малого и среднего бизнеса Ставропольского края получили льготные займы на общую сумму 191,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Здесь уточнили, что деньги на реализацию мер поддержки МСБ поступают из федерального и краевого бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации министерства экономического развития региона, средства представителям МСБ выделяются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», а также благодаря действующим в крае механизмам поддержки. Краевой минэк разработал их по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам главы минэкономразвития региона Антона Доронина, в краевом Фонде микрофинансирования можно получить до 5 млн руб., по ставкам от 1% до 12% годовых. Всего на Ставрополье действуют 15 видов займов. Полученные средства можно направить на организацию или развитие бизнеса, а также на пополнение оборотных средств.

Владимир Андреев