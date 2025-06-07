В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная искусству Прикамья

В Санкт-Петербурге в музее Фаберже начала работу выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края». Как сообщает в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, экспозиция – часть большого проекта Культурно-исторического фонда «Связь времен» и музея Фаберже, посвященного 80-летию Великой Победы и искусству регионов России. Пермский край одним из первых представляет свое искусство на столичной выставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Выставка искусства Пермского края в музее Фаберже, фото - telegram-канал Дмитрия Махонина Фото: Выставка искусства Пермского края в музее Фаберже, фото - telegram-канал Дмитрия Махонина

В залах выставочного крыла музея Фаберже представлены более сотни работ пермских мастеров: картины, графика, скульптуры, выполненные в разных стилях и жанрах конца XX — начала XXI века. Рядом с ними располагаются и древние артефакты.