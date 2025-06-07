В Румынии сошел с рельсов поезд с бензином

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина. ЧП произошло на магистрали Бухарест—Крайова, движение на этом участке перекрыто, сообщает местный телеканал Digi24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 7 июня в районе населенного пункта Мэлдэень. Одна из цистерн повреждена, что привело к утечке топлива. Место аварии находится в 1,5 км от жилых домов и в 1,1 км от национальной дороги DN6, передает «РИА Новости». Подача электроэнергии в районе инцидента временно остановлена.

На место прибыли два пожарных расчета, спецтехника и машина химической защиты. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Создана комиссия для проведения расследования. Оставшиеся на путях вагоны вывезут на ближайшую станцию.