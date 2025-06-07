Тюмень попала в Книгу рекордов с самым массовым забегом по взлетной полосе

В Тюмени провели забег «5 огненных авиаверст» по взлетной полосе, который попал в Книгу рекордов России, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. По его словам, 1652 человека приняли участие в забеге на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Плеханово». Событие прошло при поддержке авиакомпании «ЮТэйр» и Главного управления МЧС России по Тюменской области и стало всероссийским рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

«Мероприятие внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома!»,– сообщили в пресс-службе Utair. Участники спортивного мероприятия преодолели 5 км — от начала взлетно-посадочной полосы до конца и обратно.

«Участники продемонстрировали, что жители Тюмени готовы преодолевать любые трудности. Мероприятие посвятили 35-летию МЧС»,– прокомментировал господин Афанасьев.