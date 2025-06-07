Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в Шереметьево

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа» успешно сел в московском аэропорту Шереметьево, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. У воздушного судна неисправен левый двигатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Собеседник агентства уточнил, что самолет приземлился в 11:32 мск. Судя по онлайн-табло в аэропорту Шереметьево, в 9:41 мск Boeing-737 вылетел из города Чебоксары и должен был сесть в Москве в 11:10 мск.

В «Победе» ситуацию пока не комментировали.