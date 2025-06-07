В Самаре возбуждено уголовное дело после опрокидывания автобуса с пассажирами

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вчера, шестого июня, в социальных сетях появилась информация, что на 80 км дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград водитель пассажирского автобуса столкнулся с отбойником, после чего транспорт откинуло в кювет с последующим опрокидыванием. Пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. В ходе расследования следователи допросят водителя и пассажиров автобуса, очевидцев, представителей компании-перевозчика. По данным прокуратуры, автобус находится в собственности ООО «Автостар», арендатор — ООО «КЕБ». Автобус перевозил работников фулфилмент центра, расположенного в Чапаевске.

Сабрина Самедова