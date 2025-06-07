В Красноярском крае на берегу озера нашли тело новорожденной девочки

В районе села Зыково в Красноярском крае обнаружили тело новорожденной девочки, завернутое в полотенце и пакет. Его нашли на берегу озера, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По факту возбуждено дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Информация об обнаружении тела поступила в следственные органы днем 6 июня. На данный момент СКР устанавливает личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выявить был ли младенец живым, или мертворожденным.