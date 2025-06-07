Вмешательство прокуратуры потребовалось для оснащения детского медкабинета в УР

Медицинский кабинет в с. Каракулино — филиал Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) Можги — оснастили оборудованием после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На момент проверки СРЦН, в частности, не был оборудован тонометром, сантиметровой лентой и стетофонендоскопом. Нарушение устранили после направленного в адрес учреждения представления.