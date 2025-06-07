Из-за дорожного ремонта возле Центрального рынка изменят схему движения

В Перми с 8 по 15 июня вновь изменят схему движения транспорта на шоссе Космонавтов, сообщают в региональном Управлении автомобильных дорог и транспорта. Движение от Центрального рынка до ул. Мильчакова перенаправят на обновленную проезжую часть, сохранив движение по одной полосе в каждом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Схема изменения движения на ш. Космонавтов, фото - краевой минтранс Фото: Схема изменения движения на ш. Космонавтов, фото - краевой минтранс

Изменение схемы движения вводится для работ по устройству новой дороги на закрываемых участках. После окончания работ движение по двум полосам в каждом направлении восстановят.