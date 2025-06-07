УЖКХ Пензы выплатит мальчику 50 тыс. за травму от укуса бездомной собаки

В Пензе по иску прокурора Первомайского района суд взыскал в пользу укушенного бездомной собакой мальчика 2014 года рождения компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, безнадзорные собаки напали на мальчика 16 марта текущего года около МБОУ СОШ № 20 г. Пензы по ул. Экспериментальной. Ему потребовалась помощь медиков. Специалисты выявили у пострадавшего укушенные раны левого бедра.

Прокуратура попросила суд взыскать с УЖКХ г. Пензы в пользу мальчика компенсацию морального вреда. Суд обязал орган местного самоуправления выплатить ребенку 50 тыс. руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов