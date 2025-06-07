В Пензе суд наказал экс-заместителя директора МУП за мошенничество

В Пензе суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя директора МУП по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, с июля 2022 года по сентябрь 2024 года фигурантка организовала мошенническую схему по незаконному сбору с работников предприятия части выплаченных в качестве доплат к зарплате денег с последующим их расходованием в личных целях. В общей сложности она похитила у сотрудников 460 тыс. руб.

Следствие арестовало имущество фигурантки на сумму более 2,5 млн руб. Суд оштрафовал ее на 300 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов