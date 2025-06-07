В Железноводске тщательно осмотрели автобусы перед выпуском на маршруты

В Железноводске состоялся предрейсовый осмотр городских автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр курорта Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Совместно с сотрудниками транспортного отдела Управления городского хозяйства и МБУ Автоколонна 2066 провели санитарно-технический предрейсовый осмотр транспортных средств перед выпуском на линию. Транспорт готов к работе», – резюмировал градоначальник.

Ранее, 22 мая, во время ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о необходимости перейти к мастер-планированию в развитии региона Кавказские Минеральные Воды, в который входит и Железноводск. Глава региона подчеркнул, что важно избегать избыточной застройки и создать комфортные условия как для туристов, так и для местных жителей. Это относится к деятельности всех городских служб, в том числе, и ответственных за работу общественного транспорта.

Ефим Мартов