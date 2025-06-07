Служба спасения Новороссийска передала около 1 тонны гуманитарной помощи в ЛНР

Служба спасения Новороссийска передала военнослужащим в Луганской народной республике около 1 тонны гуманитарной помощи. Груз доставили в два подразделения мотострелкового полка и три госпиталя, сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

Военнослужащие получили фрукты, консервированные овощи, спальные мешки, носилки, медикаменты, генераторы, средства личной гигиены и постельное белье. Посылки формируются по конкретным запросам с передовой.

Для рентген-кабинета одного из полевых госпиталей требовался стабилизатор напряжения, который приобрели при поддержке жителей города-героя.

Мария Удовик