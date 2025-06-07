Авиакомпания «Азимут» возобновила полеты из Сочи в Бодрум

В субботу, 7 июня, авиакомпания «Азимут» запустила прямые регулярные рейсы из Сочи в турецкий курорт Бодрум. Первый самолет заполнился на 90%, сообщает пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи торжественно поздравили первого пассажира рейса — Кристину Борисовскую, которая летит в гости к сестре. Ей вручили сертификат на бесплатный перелет туда и обратно на двоих по маршрутной сети авиакомпании, а также памятные сувениры.

Полеты будут выполняться каждую субботу на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. «Азимут» стала единственным перевозчиком, предлагающим прямые регулярные рейсы по маршруту Сочи — Бодрум в летнем расписании.

Ранее регулярные рейсы между городами выполняла авиакомпания «Россия» в 2022 году. Тогда было совершено 115 рейсов и перевезено 16,7 тыс. пассажиров. С 2023 года регулярное сообщение не действовало.

Сейчас чартерные рейсы в Бодрум из Сочи выполняет авиакомпания Red Wings совместно с туроператором IZI tour.

Путешественники теперь также могут воспользоваться рейсами в Бахрейн, которые будут осуществляться каждую неделю по понедельникам на самолете Airbus A321, вмещающем до 166 пассажиров.

С 30 марта аэропорт курорта перешел на весенне-летнее расписание. В апреле и мае возобновились рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, а с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. В новом сезоне запланировано 85 направлений: 57 внутренних и 28 международных, которые будут обслуживаться 31 авиакомпанией.

Мария Удовик