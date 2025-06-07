Под Волгоградом в ДТП погиб мальчик, прокуратура контролирует расследование дела

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели 14-летнего подростка в дорожной аварии в Среднеахтубинском районе (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло в 00:40 сегодня, 7 июня, на автодороге «р.п. Средняя Ахтуба — Краснослободск — Волгоград». Там 14-летний подросток ехал на мотоцикле в сторону Краснослободска и столкнулся с задним левым колесом «КамАЗа», когда 37-летний водитель грузовой машины разворачивался на проезжей части напротив д. № 2 Дачного переулка х. Госпитомник.

В результате дорожной аварии управлявший мотоциклом подросток погиб на месте. На место происшествия выезжала прокурор Среднеахтубинского района Жанна Селютина.

Павел Фролов