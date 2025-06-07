В Сочи стартовал II Международный фестиваль Евразия-Кинофест

В Сочи открылся второй Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест с участием представителей из 25 стран. Церемония открытия прошла в Летнем театре, где на красной дорожке появились известные режиссеры и артисты, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

В рамках фестиваля организована трехдневная бесплатная программа показов художественных и документальных фильмов. Картины посвящены истории, культуре, военно-историческим событиям, международным отношениям, традиционным ценностям и развитию гражданского общества. Зрители услышат рассказы о людях, которые внесли значительный вклад в развитие своих государств.

На кинопоказы приглашены жители Сочи и гости курорта.

По словам главы курорт, событие призвано создать площадку для творческого и профессионального диалога на евразийском пространстве, популяризировать интеллектуальное кино и поддержать как опытных, так и начинающих кинематографистов.

Мария Удовик