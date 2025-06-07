В Ростовской области 7 июня ожидаются жара, гроза и сильный ветер

Сегодня, 7 июня, на территории Ростовской области во второй половине дня и вечером местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, а в остальной период будет без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Также, по данным ведомства, сегодня ожидается ветреная погода. Ветер будет западный и северо-западный, его скорость составит 4-9 м/с. При грозе возможны порывы до 15-17 м/с.

В ночные часы температура воздуха варьировалась от +15°С до +20°С, местами опускалась до +11°С. Днем ожидается настоящая летняя жара: +28…+33°С, а по югу Ростовской области – до +36°С.

«Местами в центральных и юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс); местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс)», – заключили в региональном ГУ МЧС России.

Ефим Мартов