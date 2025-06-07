На Дону сотрудники МЧС ликвидировали десять техногенных пожаров

За сутки с 6 на 7 июня в Ростовской области специалисты ликвидировали 10 техногенных пожаров, а также по семь загораний сухой растительности и ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что для борьбы с огнем и ликвидации последствий других происшествий были привлечены 212 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 53 единицы спецтехники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 5 на 6 июня в городе-спутнике донской столицы – Батайске сгорели автомойка и три автомобиля. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Ефим Мартов