В пензенской Каменке госпитализировали девочку в результате выпадения из окна

В Пензенской области девочка 2023 года рождения выпала из окна, ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на ул. Суворова в Каменке. Ее увезли в лечебное учреждение. О характере травм не сообщается.

Каменской межрайонной прокуратуре предстоит проконтролировать выяснение всех обстоятельств случившегося. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Павел Фролов