Пензенец пойдет под суд за гибель знакомого после выстрела из ружья на охоте

Земетчинский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении ранее несудимого 25-летнего жителя села Чернояр. Об этом собщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 19 января текущего года фигурант находился со знакомыми в лесу. В какой-то момент во время охоты он услышал шорох, выстрелил из ружья по кустам в направлении звука, подумав, что там лось. При этом он попал в голову, шею и туловище 55-летнего знакомого охотника. 25 января пострадавший умер в лечебном учреждении.

Фигурант полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов