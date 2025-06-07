В Краснодаре более 40 школьников сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

В Краснодаре 41 выпускник получил максимальные 100 баллов на ЕГЭ по литературе и химии — 22 и 19 человек соответственно, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале. Результаты экзаменов по этим предметам, а также по истории стали известны в краевой столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава города Евгений Наумов поздравил первых стобалльников с достижением. «Поздравляю выпускников! Золотые билеты для поступления в вузы им обеспечены. Конечно, будем ждать их в высших учебных заведениях Краснодара, например, в КубГТУ, где учился я»,— написал мэр на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Лучшие результаты по химии продемонстрировали выпускники лицеев № 12 и № 64 — по три ученика из каждого. Литературу на максимальный балл сдали по два ученика из школ № 102 и № 89, а также гимназии № 3. Высокие результаты также показали выпускники еще 25 образовательных учреждений города.

Итоги государственной аттестации будут объявлены 10 июня — выпускники узнают баллы по базовой и профильной математике.

В 2025 году ЕГЭ в Краснодаре сдают более 7 тыс. одиннадцатиклассников, а также выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.

Мария Удовик