В Шадринске 16-летний водитель Mazda впал в кому после наезда на столб

В Курганской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. 16-летний подросток находится в коме, 17-летний пассажир тоже попал в реанимацию, сообщает отдел ГАИ УМВД по региону.

Дорожная авария случилась в 2 часа ночи 7 июня в Шадринске. По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль автомобиля Mazda и вместе с 17-летним пассажиром катался по городу. Двигаясь по Курганскому тракту, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи.

В результате ДТП оба подростка получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимацию. Водитель находится в коме.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ. Причинами произошедшего полицейские называют беспечность родителей, оставляющих ключи от машины в доступном месте, и желание подростков почувствовать себя взрослыми и независимыми.