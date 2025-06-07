Под Астраханью в ДТП погибли трое полицейских, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Лиманского района Астраханской области поставила на контроль выяснение обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло около 19:00 накануне, 6 июня, на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала в Лиманском районе. Его участниками стали автомобиль «Лада» и бензовоз.

В аварии погибли трое полицейских — водитель и два пассажира «Лады». На место происшествия выезжал прокурор Лиманского района Армен Багдасарян. Органы следствия приступили к проведению процессуальной проверки.

По информации пресс-службы УМВД России по Астраханской области, ДТП произошло на 108 км + 500 м автодороги. Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля «Лада Гранта» при движении в сторону Астрахани не справился с управлением, съехал на обочину, выехал на встречку и врезался в «МАЗ». За рулем легковушки находился мужчина 2001 года рождения, а погибшими пассажирами оказались мужчины 1988 и 1987 годов рождения.

Павел Фролов