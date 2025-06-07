В Мариуполе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД по ДНР совместно с управлением ФСБ провели рейд по адресам крупных строительных компаний на территории Мариуполя. Целью проверки стало выявление нелегальных мигрантов.

Как уточнило МВД по ДНР в Telegram, правоохранители нашли 215 иностранных граждан. В отношении 39 из них оставили административные протоколы о нарушении правил пребывания на территории России.

Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ). Как добавило управление МВД, подделаны были в том числе отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранца и штамп пересечения государственной границы.