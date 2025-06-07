Нарендра Моди открыл самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл железнодорожный мост через реку Ченаб в регионе Кашмир. Он стал самым высоким железнодорожным арочным мостом в мире. Его высота составляет 359 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время церемонии открытия Ченабского железнодорожного моста

Фото: pmindia.gov.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время церемонии открытия Ченабского железнодорожного моста

Фото: pmindia.gov.in

«Ченабский железнодорожный мост — не только исключительный образец архитектуры. Он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром»,— написал Нарендра Моди в соцсети X.

На церемонии открытия Нарендра Моди перерезал красную ленту и прошел по мосту с флагом Индии. Он также проехал на одном из пассажирских поездов, которые начали курсировать по переправе.

Петр Бузлаев