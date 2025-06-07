Фотовыставка «Просвет», концерт «Ко Дню России» в НОВАТе и шоу лидера группы «АнимациЯ»

Когда пройдет открытие фотовыставки «Просвет» Юлианны Зоммер. Какие композиции исполнят музыканты в НОВАТе на концерте «Ко Дню России». Где состоится акустический концерт Константина Кулясова.

7 июня (суббота)

На пляже «Звезда» пройдет ежегодный благотворительный фортепианный концерт «Музыка у воды». Перед гостями мероприятия выступит автор проекта — композитор Рената Миронова. Она — выпускница Новосибирской консерватории, лауреат международных конкурсов. В программе заявлены авторские произведения и стихи Ренаты Мироновой. Начало в 19.00.

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В Новосибирском художественном музее откроется выставка «Живая традиция. Вчера, сегодня, завтра». Экспозиция посвящена 105-летию со дня основания Колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ имени С.Г. Строганова. Выставка включает более 300 студенческих работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Начало в 12.00.

8 июня (воскресенье)

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В Центральном парке состоится фестиваль современного городского искусства «Арт-Фабрика». В программе — концерты, художественная и фотовыставка, а также танцевальные мастер-классы. Начало в 11.00.

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В кабаре-кафе «Бродячая-Собака» пройдет концерт в честь 60-летия создания группы The Doors. Трибьют-коллектив The News сыграет легендарные композиции музыкантов. Начало в 20.00.

9 июня (понедельник)

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В ЦК 19 откроется выставка Никиты Гармаша «От 0 до 1» — художника, работающего на стыке цифрового и аналогового искусства. Экспозиция исследует трансформацию образа — как простая фотография превращается в многослойную композицию. Выставка включает более 30 полотен художника. Никита Гармаш — участник групповых выставок в Риме («Satyrus Art NFTs Exhibition», 2023), Париже («INDIGO. The 7th color», 2023) и Нью-Йорке («Junk Drawer», 2024). Начало в 12.00.

10 июня (вторник)

В Новосибирском художественном музее пройдет открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения скульптора-монументалиста Владимир Грачева. Экспозиция включает различные периоды его творчества с 1960-х до начала 2000-х годов. Одна из самых известных работ Владимира Грачева — памятник М.И. Глинки в сквере у Новосибирской консерватории. Начало в 12.00

11 июня (среда)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Вокруг света за лето». Его представит вокальный ансамбль Павла Шаромова. В программе — лучшие номера из программ последних лет: «ABBA-мания», «Queen», «Легенда Michael Jackson», «Джеймс Бонд», «Назад в СССР», «Окно в русский рок». Начало в 19.00.

12 июня (четверг)

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В НОВАТе пройдет концерт «Ко Дню России». На сцену выйдут солисты Новосибирской оперы и камерный ансамбль «Музыка для нас». В программу включены такие композиции, как «На дальней станции сойду», «Цвети, Земля моя», «Девчата», «Весна на Заречной улице», «Верные друзья», «Мой Новосибирск родной», «Замыкая круг». Начало в 18.00.

13 июня (пятница)

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В баре «Дом Rm» пройдет акустический концерт Константина Кулясова, лидера поп-группы «АнимациЯ». Выступление пройдет в рамках юбилейного тура. Начало в 20.00.

В пространстве «Арт Ель» откроется фотовыставка «Просвет» от Юлианны Зоммер. Она представит работы, которые были сделаны в разных точках мира — от побережья, гор и пещер до парков и городских зон. Экспозиция выстроена как маршрут — от расфокусированных, почти абстрактных форм к более предметным и насыщенным. Начало в 12:00.

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Александра Стрелкова