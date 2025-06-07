Силовики пришли с рейдом в московский клуб «Три обезьяны»

В ночной клуб «Три обезьяны» в Пресненском районе Москвы прошел рейд. Как пишет РЕН ТВ, силовики проверяют заведение на предмет пропаганды ЛГБТ («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что в рейде участвуют полиция и ОМОН. «Всех повалили лицом в пол, проверяли на запрещенные вещества, есть пострадавшие из-за порезов от битых стекол бокалов»,— сказал собеседник интернет-проекта.

На видеозаписях, которые публикует РЕН ТВ, видно, что у клуба стоят несколько машин полиции. На других кадрах несколько силовиков в экипировке забегают в здание.

Петр Бузлаев