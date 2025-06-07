Курс доллара. Прогноз на 9–13 июня

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков На предстоящей короткой неделе ожидаем стабилизации курса рубля За минувшую неделю курс рубля умеренно снизился, корректируя предыдущую волну роста. Решение регулятора снизить ключевую ставку на 100 б. п. не оказало существенного влияния на динамику рубля. Реальные ставки продолжат оставаться на высоком уровне, благодаря чему рублевые инструменты, такие как облигации, все еще интересны, что отражается, например, в высокой активности на аукционах по размещению ОФЗ, а значит, удержание средств в национальной валюте будет приоритетом для инвесторов. На предстоящей короткой неделе ожидаем стабилизации курса рубля. Курс в ближайшие сессии продолжит движение в диапазоне 10,8–11,3 руб./CNY, тяготея к середине этого коридора. Внести коррективы в динамику национальной валюты может ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, а также геополитический фактор, однако, на наш взгляд, они не смогут привести к существенному смещению курсов основных мировых валют.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Текущее смягчение монетарной политики не вызовет резкого падения ставок по депозитам Вслед за решением ЦБ РФ уменьшить ключевую ставку на один процентный пункт, до 20%, российская валюта начала плавно ослабевать, стремясь к отметке 80 руб. за доллар. Хотя текущее смягчение монетарной политики не вызовет резкого падения ставок по депозитам, сохраняя тем самым привлекательность сбережений в рублях, достижение пикового значения ставки сигнализирует о ее дальнейшем снижении в будущем. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на курс рубля, однако на следующей неделе мы прогнозируем относительно стабильную динамику и консолидацию курса в диапазоне 78,5–81,5 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Данные по спросу и предложению валюты мы увидим в конце месяца К концу уходящей недели рубль показал незначительное ослабление к доллару. Полагаем, что это начало тренда на нормализацию курса рубля после почти полугодового ралли на укрепление. Ослабление курса поддерживается как сезонным ростом спроса на валюту, так, полагаем, и постепенным ослаблением предложения. Фактические данные по спросу и предложению валюты мы увидим в конце месяца. Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 79–82 на следующей неделе, ближе к середине интервала.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Национальная валюта пока не испытывает давления со стороны роста спроса на валюту Рубль остается сильным, несмотря на отсутствие позитивных подвижек на геополитическом фронте. Несмотря на несоответствие крепких позиций рубля по сравнению со среднесрочными ожиданиями рынка, национальная валюта пока не испытывает давления со стороны роста спроса на валюту. Итоги июньского заседания ЦБ для рубля выглядят нейтрально, поскольку ожидание смягчения риторики регулятора в том или ином виде было учтено участниками рынка.