Трое полицейских погибли в ДТП под Астраханью

Легковой автомобиль Lada столкнулся с бензовозом на автодороге Р-215 Астрахань—Махачкала. Погибли трое сотрудников полиции, которые находились в машине.

Управление СКР по Астраханской области уточнило в Telegram, что авария произошла в Лиманском районе региона. Ведомство проводит проверку по факту ДТП.

Региональное управление МВД также сообщило, что за рулем легкового автомобиля находился полицейский 2001 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал на обочину, после чего выехал на встречную полосу. В этот момент по ней проезжал бензовоз, с которым и произошло столкновение. Водитель и пассажиры скончались на месте.

Петр Бузлаев