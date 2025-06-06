Издательство «Белая ворона» сняло с продажи четыре книги детского писателя Свена Нурдквиста

Российское издательство «Белая ворона» объявило о временном снятии с продажи четырех детских книг шведского писателя Свена Нурдквиста. Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит», «Готовим с Петсоном и Финдусом».

Министерство юстиции России 30 мая внесло в перечень иностранных агентов переводчика перечисленных книг — правозащитницу Александру Поливанову. «По закону переводчик книги приравнивается к автору. И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий»,— говорится в сообщении издательства.

По закону нужно будет изменить маркировку детских книг на 18+, «добавить на обложки стикеры с уже хорошо всем знакомой плашкой и соблюсти другие формальные требования», пояснили в издательстве. «Как только мы проделаем такую работу, книжки снова появятся в продаже»,— говорится в сообщении.