Володин обратился к Бундестагу после слов Мерца об итогах Второй мировой войны
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение президенту Бундестага Юлии Клекнер и лидерам фракций парламента ФРГ, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Поводом для обращения Вячеслава Володина «послужили циничные заявления» канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанные им в США. «Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом»,— говорится в обращении.
«Сегодня правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами»,— заявил Вячеслав Володин (цитата по ТАСС).
Спикер также назвал циничными высказывания Фридриха Мерца в поддержку Украины. Господин Володин призвал канцлера ФРГ «освежить память» и перестать оправдывать действия украинского президента Владимира Зеленского.