Володин обратился к Бундестагу после слов Мерца об итогах Второй мировой войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение президенту Бундестага Юлии Клекнер и лидерам фракций парламента ФРГ, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом для обращения Вячеслава Володина «послужили циничные заявления» канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанные им в США. «Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом»,— говорится в обращении.

«Сегодня правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами»,— заявил Вячеслав Володин (цитата по ТАСС).

Спикер также назвал циничными высказывания Фридриха Мерца в поддержку Украины. Господин Володин призвал канцлера ФРГ «освежить память» и перестать оправдывать действия украинского президента Владимира Зеленского.