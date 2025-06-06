Замглавы «Ростеха» Завьялова не выдвинули в кандидаты в совет директоров «Норникеля»

Акционеры «Норникеля» (MOEX: GMKN) выдвинули 17 кандидатов на 13 мест в совете директоров. В этот список не вошел заместитель главы госкорпорации «Ростех» Игорь Завьялов, выдвигавшийся на эту должность год назад, сообщает «Интерфакс». Итоговый состав выберут на годовом собрании 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Завьялов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Завьялов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выборы в совет директоров «Норникеля» третий год подряд являются конкурентными, то есть количество кандидатов превышает число мест. До этого на протяжении десяти лет основные акционеры предварительно договаривались о кандидатах и выдвигали 13 человек на 13 мест. Также в 2024 году компания прекратила раскрывать состав совета директоров, поэтому достоверно сказать, входил ли Завьялов в действующий совет, невозможно.

От «Интерроса» в состав совета могут войти его действующие члены:

Андрей Бугров, возглавивший совет в 2022 году;

Глава компании Сергей Батехин;

Первый вице-президент «Норникеля» Марианна Захарова;

Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев;

Независимый директор Антон Сычев, экс-соруководитель российского офиса Goldman Sachs;

Независимый директор Алексей Иванов.

От «Русала» в состав совета выдвинуты его действующие члены:

Вице-президент компании Елена Безденежных;

Независимый директор Сергей Волк;

Директор направления «Русал Менеджмент» Александра Захарова;

Независимый директор Ирина Комарова;

От компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова:

Независимый директор Денис Александров;

Экс-руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля» Егор Шейбак.

Также в список кандидатов вошли: гендиректор «дочки» «Русала» «Активиум» Петр Возненко, директор правового департамента «Норникеля» Александр Завтрик, старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, вице-президент «Норникеля» по экономике Кирилл Матюшин и партнер адвокатского бюро ЕПАМ Андрей Машковцев.

Около 37% акций «Норникеля» владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 26,4% — «Русал», около 4% — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Инвесторам принадлежит доля примерно в 33%.

Екатерина Отрашкевич