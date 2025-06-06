Замглавы «Ростеха» Завьялова не выдвинули в кандидаты в совет директоров «Норникеля»
Акционеры «Норникеля» (MOEX: GMKN) выдвинули 17 кандидатов на 13 мест в совете директоров. В этот список не вошел заместитель главы госкорпорации «Ростех» Игорь Завьялов, выдвигавшийся на эту должность год назад, сообщает «Интерфакс». Итоговый состав выберут на годовом собрании 27 июня.
Игорь Завьялов (справа)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Выборы в совет директоров «Норникеля» третий год подряд являются конкурентными, то есть количество кандидатов превышает число мест. До этого на протяжении десяти лет основные акционеры предварительно договаривались о кандидатах и выдвигали 13 человек на 13 мест. Также в 2024 году компания прекратила раскрывать состав совета директоров, поэтому достоверно сказать, входил ли Завьялов в действующий совет, невозможно.
От «Интерроса» в состав совета могут войти его действующие члены:
- Андрей Бугров, возглавивший совет в 2022 году;
- Глава компании Сергей Батехин;
- Первый вице-президент «Норникеля» Марианна Захарова;
- Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев;
- Независимый директор Антон Сычев, экс-соруководитель российского офиса Goldman Sachs;
- Независимый директор Алексей Иванов.
От «Русала» в состав совета выдвинуты его действующие члены:
- Вице-президент компании Елена Безденежных;
- Независимый директор Сергей Волк;
- Директор направления «Русал Менеджмент» Александра Захарова;
- Независимый директор Ирина Комарова;
- От компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова:
- Независимый директор Денис Александров;
- Экс-руководитель службы по финансовому контролю «Норникеля» Егор Шейбак.
Также в список кандидатов вошли: гендиректор «дочки» «Русала» «Активиум» Петр Возненко, директор правового департамента «Норникеля» Александр Завтрик, старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, вице-президент «Норникеля» по экономике Кирилл Матюшин и партнер адвокатского бюро ЕПАМ Андрей Машковцев.
Около 37% акций «Норникеля» владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 26,4% — «Русал», около 4% — Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Инвесторам принадлежит доля примерно в 33%.