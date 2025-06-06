Казачий ансамбль, русская икона или снежный человек

В предстоящие семь дней ростовчане и гости города могут сходить на концерты и спектакли. Также у всех желающих есть возможность запланировать семейный поход в кино или посещение интересной лекции. Подробности — в афише «Ъ-Ростов»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

7 июня в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» состоится концерт «Мировые саундтреки при свечах. Россия vs Hollywood». По словам организаторов, это —продолжение мультимедийного симфонического шоу, где собраны мелодии из кинобестселлеров.

Стоимость билетов —1200 руб. (12+)

9 июня в 19:00 в театре драмы им. Горького выступит популярный исполнитель Денис Клявер. Ростовчанам он знаком как участник дуэта «Чай вдвоем», выбравший после распада коллектива сольную карьеру.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

12 июня в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» свою программу представит ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова. Концерт посвящен 120-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

7 июня в 18:00 на сцене Музыкального театра — оперетта «Летучая мышь». Еще одна версия сюжета, хорошо знакомого любителям мировой классики, под не менее известную музыку Иоганна Штрауса. Новые в этой истории — декорации и исполнители.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

8 июня в 18:30 на сцене театра им. Максима Горького — спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он начинается неожиданно для классической пьесы: почти без декораций, но чем ближе к финалу, тем больше раскрывается сценография, утверждают представители драмтеатра.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

С 7 по 13 июня в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы семейного фэнтези «сНежный человек». Сюжет: у замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. В школе над Мироном подшучивают. Он приезжает в деревню к деду и обнаруживает в сарае огромное существо.

Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

Еще одна киноновинка — картина «Самозванцы». В октябре 1993 года пара влюбленных пытается разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера и спасти его последний фильм. В итоге, главные герои оказываются в центре исторических событий.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Юным зрителям кинотеатры предлагают посмотреть китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Мальчик-демон и его друг сражаются против страшного царя и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. И только Священный лотос поможет вернуть их в физический мир.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+).

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Чем еще можно заняться

7 июня в 18:00 на площадке бутик-отеля «39» состоится лекция «История ювелирных домов. Фаберже, Картье, Тиффани». Это — «закрытая встреча клуба ценителей искусства», на которой искусствовед Алиса Зайцева подробно расскажет об этапах развития знаменитых ювелирных брендов.

Стоимость билетов — от 3900 руб. (18+)

7 июня в 19:00 и 22:00 в Flash Bar состоится шоу «Stand-up. Лучший материал». Перед зрителями выступят мастера разговорного жанра, которые входят в ростовское объединения FlashStandUp. Все они — участники телевизионных и интернет- проектов.

Стоимость билетов — 900 руб. (18+)

10 июня в 19:00 в Шолохов-центре пройдет лекция «Русская икона: кто на кого смотрит?». Это возможность узнать о том, как научиться понимать язык священных образов. Это не про религию, а про искусство, поясняют организаторы мероприятия.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

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