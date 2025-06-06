В Брюховецком районе возбудили дело о хищении маткапитала на полмиллиона рублей

В Брюховецком районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая получила более 500 тыс. руб. материнского капитала на строительство дома, но не выполнила взятые обязательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле 2022 года женщина подала заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Средства маткапитала поступили на счет кредитно-потребительского кооператива для погашения займа на возведение индивидуального жилого дома.

Получательница уведомила местную администрацию о планах строительства и получила соответствующее разрешение. При обследовании земельного участка прокуроры не обнаружили жилых построек. Территория оказалась неблагоустроенной, без адресных табличек, межевых знаков и коммуникаций.

Следствие установило, что заявительница не исполнила обязательства перед государством и потратила бюджетные средства по собственному усмотрению. Прокуратура направила материалы в местный отдел МВД.

По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование взято прокуратурой под контроль.

Анна Гречко