На запуск производства тракторов «Беларус» на Кубани направят 1,6 млрд рублей

Депутаты Заксобрания на внеочередной сессии утвердили специальный инвестиционный контракт на создание в Краснодарском крае производства колесных тракторов «Беларус». Объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Реализацией проекта займется ООО ТД «МТЗ-Северо-Запад». Завод планируется создать на базе действующей производственной площадки в станице Староминской. Всего на базе кубанского предприятия будут выпускать шесть модификаций тракторов. Здесь будет проводиться не только крупноузловая сборка, но и часть технологических операций, позволяющих повысить уровень локализации техники.

Инвестпроект предусматривает создание 318 рабочих мест. Объем промышленной продукции, выпущенной за 10 лет, оценивается в 105,5 млрд руб.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что развитие промышленности в Краснодарском крае находится на высоком уровне: открываются новые производства, модернизируется необходимая инфраструктура, профильные предприятия получают господдержку. Выпуск сельхозтехники, добавил председатель краевого парламента, станет хорошим подспорьем для кубанских аграриев.

«Все мы прекрасно помним, с какими трудностями пришлось столкнуться отечественному и, в частности, кубанскому АПК после введения против нашей страны множества санкций. Достать необходимые комплектующие для сельскохозяйственной техники стало проблематично, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Уверен, строительство на Кубани завода по производству колесных тракторов частично выправит связанную с этим ситуацию», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин