Орлов поручил систематизировать уборку Екатеринбурга к проведению с фестивалей
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил руководителям районов систематизировать уборку города в связи с проведением массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Господин Орлов отметил, что в летний период в городе проводится множество мероприятий, в том числе федерального уровня, таких как фестиваль «Движение», «Безумные дни», «Уральская Ночь музыки», «Иннопром» и День строителя.
Руководители районов доложили о завершении первой фазы кошения газонов, высадки цветников и обрезки деревьев. Заместитель главы города Владимир Гейко рекомендовал применить механизированные триммеры, провести подборку скошенной травы и приобрести дополнительные урны.
Алексей Орлов поручил определить приоритеты и корректировать графики уборки пешеходных маршрутов, оптимизировать систему установки и вывоза мусора из урн и контейнеров, поливать центральные локации в жаркую погоду.
За прошедшие сутки с городских улиц было убрано более 194 т грязи и мусора с использованием 262 единиц спецтехники.
Ранее Алексей Орлов провел совещание с руководством районов, посвященное уборке города. Он выразил недовольство качеством работ и потребовал использовать все доступные ресурсы для повышения уровня уборки города.