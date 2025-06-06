На Кубани директора строительной компании подозревают в хищении 115 млн рублей

В Краснодарском крае следователи обвинили 38-летнего директора строительной компании в хищении более 115 млн руб. при выполнении муниципальных контрактов и вымогательстве 620 тыс. руб. у субподрядчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР по Кубани предъявил бизнесмену обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и коммерческом подкупе с вымогательством.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года ООО заключило с районной администрацией муниципальный контракт на возведение малобюджетного спортивного зала в станице Фастовецкой. Заказчик выплатил авансовые средства, однако строительные работы фактически не велись. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, а полученные 45 млн руб. подрядчик потратил на личные цели вместо возврата в бюджет.

Как считает следствие, аналогичная схема использовалась фигурантом в ноябре 2022 года при выполнении другого муниципального контракта в той же станице. Руководя иной коммерческой организацией, он якобы распорядился авансовыми платежами на сумму свыше 70 млн руб. по собственному усмотрению.

В декабре 2022 года обвиняемый также вымогал 620 тыс. руб. у субподрядной организации за заключение договоров на выполнение работ на строительном объекте в Тихорецке и подписание актов выполненных работ.

По ходатайству следователя суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество фигуранта и организации. Бизнесмен задержан и заключен под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

Анна Гречко